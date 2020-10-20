Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu, o ânlar kameralara yansıdı

Bursa’da yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı 75 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İnönü Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, S.A. idaresindeki 16 ACR 043 plakalı kamyonet, trafik ışıklarının olmadığı noktada yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Sevinç’e çarptı. Kamyonetin kasasının başına çarptığı Sevinç kanlar içinde yere yığıldı. S.A., aracını durdurup, Sevinç’in yanına gitti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mehmet Sevinç, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksem İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Sevinç kurtarılamadı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü S.A. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A, ’taksirle adam öldürme’ suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada kaza ânı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere, Sevinç’in yolun karşısına geçmek için koştuğu, sağ şeritten ilerleyen kamyonetin Sevinç’e çarptığı görüldü. Kazanın ardından aracını durduran S.A. ile çevredekilerin Mehmet Sevinç’in yardımına koştuğu da görüntülerde yer aldı.