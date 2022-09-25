Yolun karşısına geçerken cipin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken cipin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 00.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Muazzam Kadiroğlu (50) yönetimindeki 34 COG 014 plakalı cip, karayolundan yolun karşısına geçmeye çalışan Arif Emul’a (51) çarptı. Çarpmanın etkisiyle 20 metre sürüklenen Emul ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekibi, kalbi duran Emul’a dakikalarca kalp masajı yaptı. Ağır yaralanan adam, Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi hastane morguna kaldırılırken, Cip’in sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.