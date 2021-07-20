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Yoldan çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

Kastamonu’nun Araç ilçesinde yoldan çıkan otomobilin şarampolde takla atması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Asayiş 20.07.2021, 13:12
Yoldan çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı
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Kastamonu’nun Araç ilçesinde yoldan çıkan otomobilin şarampolde takla atması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Balçıkhisar köyü mevkiinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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