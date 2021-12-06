Yoldan çıkan otomobil dereye uçtu 1 kişi yaralandı

DÜZCE(İHA) – Düzce kent merkezinde yoldan çıkan otomobil demir bariyerleri aşarak dereye uçtu. Kazada otomobil içinde bulunan sürücü yaralandı.

Kaza Koçyazı Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Emrullah Ç. idaresindeki 81 ACA 401 plakalı Renault marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak demir parmaklıkları aşıp dereye uçtu. Araç içinde bulunan sürücü hafif şekilde yaralanırken kontrol amaçlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dere içinde bulunan araç ise vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı. Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.