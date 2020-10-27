Yolda yürürken saldırıya uğradı
TEKİRDAĞ’DA KALDIRIMDA YÜRÜYEN FİGEN E. İSİMLİ KADIN, BİR SÜRE ÖNCE ANLAŞMAZLIK YAŞADIĞI BİR KADININ SALDIRISI SONUCU YARALANDI.
Tekirdağ’da kaldırımda yürüyen bir kadın, bir süre önce anlaşmazlık yaşadığı bir kadının saldırısı sonucu yaralandı.
Olay, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Çeken Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda çocuğu ile birlikte yürüyen Figen E., arkasından yaklaşan başka ve bir süre önce anlaşmazlık yaşadığı öğrenilen bir kadın tarafından kafasına sert bir cisimle vurularak darp edildi. Kadın başına aldığı darbe sonucu baygınlık geçirdi. Henüz kimliği bilinmeyen saldırgan ise olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, Figen E.’ye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma işlemleri sürüyor.
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