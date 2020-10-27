banner363

banner380

banner381

banner396

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Mahmutbey - Mecidiyeköy (M7) metrosu açılıyor: İlk 10 gün ücretsiz!
Mahmutbey - Mecidiyeköy (M7) metrosu açılıyor: İlk 10 gün ücretsiz!
Kovid-19, IQ’yu düşürüyor
Kovid-19, IQ’yu düşürüyor
Terörün bittiği Hakkari'de rafting heyecanı
Terörün bittiği Hakkari'de rafting heyecanı
Çukur'da Aleyna Çakır sahnesi
Çukur'da Aleyna Çakır sahnesi

Yolda yürürken saldırıya uğradı

TEKİRDAĞ’DA KALDIRIMDA YÜRÜYEN FİGEN E. İSİMLİ KADIN, BİR SÜRE ÖNCE ANLAŞMAZLIK YAŞADIĞI BİR KADININ SALDIRISI SONUCU YARALANDI.

Asayiş 27.10.2020, 19:28
2
Yolda yürürken saldırıya uğradı

Tekirdağ’da kaldırımda yürüyen bir kadın, bir süre önce anlaşmazlık yaşadığı bir kadının saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Çeken Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda çocuğu ile birlikte yürüyen Figen E., arkasından yaklaşan başka ve bir süre önce anlaşmazlık yaşadığı öğrenilen bir kadın tarafından kafasına sert bir cisimle vurularak darp edildi. Kadın başına aldığı darbe sonucu baygınlık geçirdi. Henüz kimliği bilinmeyen saldırgan ise olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, Figen E.’ye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma işlemleri sürüyor.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
19°
az bulutlu
banner378
Namaz Vakti 27 Ekim 2020
İmsak 05:57
Güneş 07:22
Öğle 12:53
İkindi 15:45
Akşam 18:14
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3