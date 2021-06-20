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Yolda kayan tır uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu

Ankara’da Nallıhan-Mudurnu yolunda yağışlı havada kontrolden çıkarak kayan tır, uçuruma yuvarlanmaktan kaçış rampası sayesinde kurtuldu.

Asayiş 20.06.2021, 11:16
Yolda kayan tır uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu

Ankara’da Nallıhan-Mudurnu yolunda yağışlı havada kontrolden çıkarak kayan tır, uçuruma yuvarlanmaktan kaçış rampası sayesinde kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Nallıhan-Mudurnu D140 karayolunun Aynalıkaya mevkiinde 58 SH 526 plakalı sebze yüklü tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaymaya başladı. Tır, şoförün son manevrası ile kaçış rampasında yan yatarak uçuruma uçmaktan kurtuldu. Tırın devrildiğini gören diğer sürücüler 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiyi tırdan çıkarttı. Yaralılar ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Mudurnu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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