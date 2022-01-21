Yolda kalan ağır taşıtlar kasko şirketlerinin çekicileri beklenmeden yoldan kaldırılacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sigorta Birliği ile vardıkları mutabakat çerçevesinde trafik kazasına karışarak yolda kalan ağır taşıtların kendi kasko veya şirketlerinin yönlendireceği çekiciler beklenmeksizin karayolları ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından kaldırılacağını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’de son günlerde mevsim koşullarına bağlı olarak bazı bölgelerde yoğun kar yağışının etkisiyle karayollarındaki trafik akışının olumsuz yönde etkilendiği bilgisinin edinildiği belirtildi. Özellikle ticari olarak yük taşıyan araçların kayarak yoldan çıktıkları, yolda kaldıkları, trafik kazasına karıştıkları ve arkalarından gelen trafiğin de durmasına neden olarak yığılmalara ve bu bölgelere erişmede gecikmelere sebebiyet verdiği kaydedildi. Açıklamada, kazalardan dolayı tıkanan yolların en kısa sürede trafiğe açılması ve ulaşımın sağlanması için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sigorta Birliği ile varılan mutabakat çerçevesinde yolda kalan treyler, çekici ve kamyon gibi ağır taşıtların kendi kasko veya şirketlerinin yönlendirileceği çekici veya kurtarıcılar beklenmeksizin karayolları ile kolluk kuvvetlerinin koordineli tutacakları rapora istinaden, kişi tasarrufuna bırakılmadan emniyet şeridine veya uygun olan en yakın alana çekilmesinin sağlanacağı kaydedildi.