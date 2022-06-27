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Yolcu taksiciye "sür lan" deyince ortalık karıştı; o anlar kameraya yansıdı

Esenyurt’ta iddiaya göre, para ödemeyeceğini söyleyen alkollü yolcu, taksiciye "Sür lan" deyince ortalık karıştı. İkili bir süre araç içerisinde tartışırken, olay kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Asayiş 27.06.2022, 09:29 27.06.2022, 11:06
Yolcu taksiciye "sür lan" deyince ortalık karıştı; o anlar kameraya yansıdı

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı’nda yaşandı. İddialara göre taksiye binen ve para ödemeyeceğini söyleyen alkollü bir yolcu, taksiciyle "sür lan" deyince tartışma çıktı. Bir süre araç içinde bağıran yolcu ve taksicinin tartışması aracın dışında da devam etti. Sopa ile taksiden inen şoför, yolcuya saldırmak isterken, ikili arasında kavga çıktı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavga son bulurken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

#taksici #yolcu
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