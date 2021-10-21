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Yolcu otobüsü şoförü trafikte dehşet saçtı

Şanlıurfa’da yolcu otobüsünün şoförü, trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesip sopayla cam ve aynasına zarar verdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Asayiş 21.10.2021, 20:15
Yolcu otobüsü şoförü trafikte dehşet saçtı

Şanlıurfa’da yolcu otobüsünün şoförü, trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesip sopayla cam ve aynasına zarar verdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Sırrın- Karaköprü çevre yolunda meydana geldi. Otogara giden 63 AHH 444 plakalı yolcu otobüsünün şoförü ile 34 DYG 058 plakalı minibüsün sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Aracıyla minibüsün önünü kesen otobüs şoförü, eline sopayı alarak indi. Otobüs şoförü, sürücünün kapısını içeriden kilitlediği minibüsün camına ve aynasına vurarak zarar verdi.

Otobüsteki yolcular panik yaşarken, olay trafikte seyreden otomobildeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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