Yola dökülen hidrolik yağı zor anlar yaşattı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde belediyeye ait temizlik aracından yola akarak yaklaşık 1 kilometrelik alana yayılan hidrolik yağ, sürücülere zor anlar yaşattı. Yağı temizlemek için ise yolda kumlama çalışması yapıldı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Gölcük ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir belediyeye ait yol temizleme aracından yola hidrolik yağı aktı. Yaklaşık 1 kilometrelik yola dökülen yağ, kayganlaşması sebebiyle sürücülere zor anlar yaşattı. Bir otomobil ise kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle kaza yaptı. İhbarla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası bir facianın yaşanmaması için yolda önlem alırken, belediye ekipleri ise kumlama çalışması yaptı.