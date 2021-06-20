banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş ses kaydı için 'montaj' dedi
Veyis Ateş ses kaydı için 'montaj' dedi
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular

Yola çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırdı, kendi aracı devrildi

Batman’ın Gercüş ilçesinde kamyon sürücüsü, yola çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırınca, kamyon devrildi. Ölen ya da yaralanan olmayan kazada kamyon kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 20.06.2021, 16:46
Yola çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırdı, kendi aracı devrildi

Batman’ın Gercüş ilçesinde kamyon sürücüsü, yola çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırınca, kamyon devrildi. Ölen ya da yaralanan olmayan kazada kamyon kullanılamaz hale geldi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Arıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 73 DU 350 plakalı kamyon sürücüsü, önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırınca kamyon devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Devrilen kamyon iş makinesi yardımı ile kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
24°
az bulutlu
banner493