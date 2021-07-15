Yol kenarında bulduğu çantayı sahibine teslim etti

İstanbul’dan tatil için yola çıkan aile, rahatsızlanan oğullarına bakmak için durdukları yerde çantalarını unutarak yola devam etti. Çantayı bulan vatandaş, jandarma aracılığıyla sahibine teslim etti.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’dan Edirne istikametine ailesi ile birlikte tatile giden Bilal Kayabaşı, rahatsızlanan çocuğu için aracı yol kenarına çekerek, çocuğuna ilaçlarını verdi. İlaçları verdikten sonra yoluna devam eden Bilal Kayabaşı, içerisinde para ve kredi kartları bulunan çantasını yol kenarında unuttu. Çantasının kaybolduğunu saatler sonra fark eden Bilal Kayabaşı’na müjdeli haber otoyol kenarında bulunan bir köyde yaşayan köylüden geldi. Yol kenarındaki köyde yaşayan Ramazan Danacı, çantayı bulunca sahibine teslim edilmesi için jandarmayı aradı. Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması üzerine çanta sahibi bulundu ve eşyaları teslim edildi.

“Bu zamanda böyle insanlar gerçekten beni mutlu etti”

İçerisinde yüklü miktarda para ve kredi kartları bulunan çantasını unutan Bilal Kayabaşı, “Ben ailemle tatile giderken çantamı düşürdüm yol kenarında. Sağ olsun Ramazan abi bulmuş jandarmaya haber vermiş. Bizi aradılar, bugün geldik çantamızı teslim aldık. Bu devirde bu tarz insanların hala olması beni çok mutlu etti. Çantayı alıp sağa sola da atabilirlerdi. Beni bulmaları gerçekten çok güzel bir şey” ifadelerini kullandı.