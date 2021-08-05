banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Telafide yeni dönem başlıyor
Telafide yeni dönem başlıyor
Şahan Gökbakar: Burada provokatörler dolaşıyor!
Şahan Gökbakar: Burada provokatörler dolaşıyor!
İETT'nin 606 Milyonluk ihalesinde en iyi teklifi kim verdi?
İETT'nin 606 Milyonluk ihalesinde en iyi teklifi kim verdi?
'Help Turkey' paylaşımlarına soruşturma
'Help Turkey' paylaşımlarına soruşturma

Yıldırım düştü yangın büyümeden söndürüldü

Kahramanmaraş’ta yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Asayiş 05.08.2021, 20:14
Yıldırım düştü yangın büyümeden söndürüldü

Kahramanmaraş’ta yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Çağlayancerit ilçesi Öksüz Dağı’ndaki ormanlık arazide yaşandı. Bölgede kısa süreli etkili olan yağmur ile birlikte düşen yıldırım, bir ağaca düştü. Yıldırım, bir anda yangına dönüşürken ağaç yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede intikal eden jandarma ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Bölgede yağmur ve yıldırım düşmelerinin devam ettiği öğrenildi.
Yorumlar (0)
28°
açık