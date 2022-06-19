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Yılanların dansı kameraya yansıdı

Malatya’da kayısı bahçesinde dans eden iki yılan, ilginç görüntüler oluşturdu.

Asayiş 19.06.2022, 11:00
Yılanların dansı kameraya yansıdı

Malatya’da kayısı bahçesinde dans eden iki yılan, ilginç görüntüler oluşturdu.

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Dilek Mahallesi’nde meydana gelen olayda kayısı bahçesinde çalışan İdris Demirhan birbirine sarılı iki yılan gördü.

Yılanların birbirlerine sarılıp dans ettiğini gözlemleyen bahçe sahibi o anları cep telefonu ile kayda alırken, yaklaşık iki metre uzunluğundaki iki yılan bir süre dans ettikten sonra gözden kayboldu.

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