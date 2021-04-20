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Yere uzanıp film seyreder gibi yangını izledi

Sivas’ın Kolluca köyünde samanlıkta çıkan yangını yere uzanıp film seyreder gibi izleyen vatandaş, görenlerin dikkatini çekti.

Asayiş 20.04.2021, 15:23
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Yere uzanıp film seyreder gibi yangını izledi

Sivas’ın Kolluca köyünde samanlıkta çıkan yangını yere uzanıp film seyreder gibi izleyen vatandaş, görenlerin dikkatini çekti.

Edinilen bilgilere göre yangın, sabah saatlerinde merkeze bağlı Kolluca köyünde meydana geldi. Mustafa Yeğener’e ait samanlıkta yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında samanlığın bitişiğinde bulunan evde maddi hasar oluştu. Yangın esnasında panik yaşayan Aysel Yeğener’e sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Köyde yaşayan Hüseyin Erşan adlı vatandaşın ekiplerin yangına müdahalesini yere uzanıp film izler gibi seyretmesi görenlerin dikkatini çekti.
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