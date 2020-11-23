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Yeni Zigana tünelinde iş kazası: 1 ölü

Tamamlandığında dünyanın en uzun ikinci, Avrupa’nın en uzun karayolu tüneli olacak yeni Zigana tünelinde gerçekleşen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Asayiş 23.11.2020, 17:45
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Yeni Zigana tünelinde iş kazası: 1 ölü
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Tamamlandığında dünyanın en uzun ikinci, Avrupa’nın en uzun karayolu tüneli olacak yeni Zigana tünelinde gerçekleşen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ,Gümüşhane ile Trabzon arasında, Zigana Dağı’nın derinliklerinde yapım çalışmaları devam eden 14,5 kilometre uzunluğundaki yeni Zigana tünelinin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü tarafındaki kısmında yapılan delme işlemi sırasında kullandığı iş makinesinden elektrik akımına kapılan Dursun Kaya (32) isimli iş makinesi operatörü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından tüneldeki çalışmalar durdurulurken, cumhuriyet savcısının ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyünden 2 çocuk babası Kaya’nın cansız bedeni, Torul Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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