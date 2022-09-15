Yeni Zelanda’da valizden çıkan ceset olayında şüpheli kadın gözaltına alındı
Yeni Zelanda’da bir ailenin açık arttırmada satın aldığı bavullardan 5 ve 10 yaşlarında iki çocuğa ait ceset çıkmasının ardından, anneleri olduğundan şüphelenilen kadın gözaltına alındı.
Yeni Zelanda’da bir ailenin açık arttırmada satın aldığı bavullardan 5 ve 10 yaşlarında iki çocuğa ait ceset çıkmasının ardından, anneleri olduğundan şüphelenilen kadın gözaltına alındı.
Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde geçtiğimiz ay terk edilmiş bir depoda bulunan ürünleri satın alan aile bavullarda insan kalıntıları bulmuştu. Polis, aile tarafından yapılan ihbarın ardından cinayet soruşturmasının yanı sıra bavuldan çıkan insan kalıntılarına ilişkin de geniş çaplı bir inceleme başlatmış ve insan kalıntılarının 5 ve 10 yaşlarında iki çocuğa ait olduğu açıklanmıştı. Güney Kore Polisi, olayla ilgili devam eden soruşturma çerçevesinde, Yeni Zelanda polisinin şüphelinin Güney Kore’de yaşıyor olabileceğini bildirmesi ve suçlunun iadesi talebi üzerine, 42 yaşındaki şüpheli kadını gözaltına aldı.
Polis, kadının Güney Kore’de doğduğunu ve daha sonra vatandaşlık elde ettiği Yeni Zelanda’ya taşındığını bildirdi. Göçmenlik kayıtlarına göre kadın, 2018’de Güney Kore’ye geri döndü. Polis, Yeni Zelanda’daki eski adresinin bavulların yıllarca tutulduğu depoya kayıtlı olması nedeniyle şüphelinin iki kurbanın annesi olduğundan şüpheleniyor.
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