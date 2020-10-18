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Yedek astsubay kazada hayatını kaybetti
İZMİR'DE GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASI SONUCU GENÇ YAŞTA HAYATINI KAYBEDEN ONUR KAÇAR'IN, YARIN BUCA ASKERLİK ŞUBESİ'NDE YEDEK ASTSUBAY OLARAK GÖREVE BAŞLAYACAĞI ÖĞRENİLDİ.
Asayiş 18.10.2020, 18:35
İzmir’de geçirdiği trafik kazası sonucu genç yaşta hayatını kaybeden Onur Kaçar’ın, yarın Buca Askerlik Şubesi’nde yedek astsubay olarak göreve başlayacağı öğrenildi.
Olay, Ovacık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Kaçar’ın (22) kullandığı 35 GE 1040 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, Ovacık Mahallesi’nde Samet A. idaresindeki 45 C 5495 plakalı kamyonetle çarpıştı. Onur Kaçar, olay yerinde hayatını kaybederken, Samet A. da ağır yaralı olarak Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Onur Kaçar’ın cenazesi Afyon’un Bayat ilçesi Mallıca köyüne götürüleceği ve yarın defnedileceği öğrenildi.
Öte yandan Onur Kaçar’ın, yarın Buca Askerlik Şubesi’nde yedek astsubay olarak göreve başlayacağı öğrenildi.
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