Yazıcıoğlu davasında ilginç detay

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının helikopterin düşmesi sonucu vefat ettiği olayla ilgili E.K. isimli gazeteciye açılan “delil karartma ve yalan beyan” davasında ilginç bir detay ortaya çıktı. HTS kayıtlarına göre E.K.’nın ikinci gün ve üçüncü gün İsmail Güneş ile telefonla görüştüğü ileri sürüldü.

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, yol arkadaşları ve İhlas Haber Ajansı Muhabiri İsmail Güneş’in Kahramanmaraş’ta bindikleri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybettiği olayın aydınlatılması için açılan davalar sürüyor. 2019 yılında BTK tarafından açıklanan HTS kayıtlarında, helikopterin düştüğü tarihte Sivas’ta gazetecilik yapan E.K’nın cep telefonu ile helikopterin düştüğü gün İHA muhabiri İsmail Güneş’e ait telefonla 16 kez 14,5 dakikalık görüşme yaptığı ileri sürülmüştü. HTS kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından Yazıcıoğlu ailesinin E.K. hakkında Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “delilleri karartma ve yalan beyanda bulunma” suçlaması ile açılan davaya devam edildi. Savcı mütalaasının istendiği bir önceki duruşmada, sanık E.K.’nın “samimi ifadelerinden dolayı” suçsuz olduğu ön görülerek beraatı talep edilmişti.

Bugün görülen duruşmaya taraf avukatları, BBP İl Başkanı Ahmet Polat ve merhum Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu’nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu katıldı. Sanık E.K. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada HTS kayıtlarına göre E.K’nın 26 Mart 2009 tarihinde saat 09.08 ve 09.37 saatleri ile 27 Mart 2009 günü saat 17.52’da İsmail Güneş ile görüştüğü ileri sürüldü. İlgili GSM firmalarından detayları rapor istenmesine karar veren mahkeme, davayı 14 Eylül tarihine erteledi.