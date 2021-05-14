Yayla yolunda trafik kazası: 1 ölü

Antalya’da yayla yolunda kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, Manavgat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sağrin Mahallesi’nden Akpınar Yaylasına gitmekte olan Mustafa Yerebakan’ın kullandığı 07 YSN 49 plakalı otomobil, Kepez mevkiinde stabilize yolda seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağılan 10 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada otomobili kullanan Mustafa Yerebakan (30) olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobilde yolcu olarak bulunan Sadık Yerebakan ve Mehmet Şekerkıran yaralandı. Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarak telefonla yardım isteyen yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.