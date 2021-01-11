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Yavruları olan köpek tüfekle vurularak öldürüldü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde küçük yavruları olan bir anne köpek, tüfekle vurularak öldürülürken, yavrular annesiz kaldı.

Asayiş 11.01.2021, 13:43
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Yavruları olan köpek tüfekle vurularak öldürüldü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde küçük yavruları olan bir anne köpek, tüfekle vurularak öldürülürken, yavrular annesiz kaldı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir ay önce doğum yapan Husky cinsi bir köpek, Gümüşlük Mahallesi Adnan Menderes Caddesi yakınındaki bir araziye girdiği gerekçesiyle tüfekle yakın mesafeden vuruldu. Korkuluklardan kaçmaya çalışırken vurulup öldürülen köpeği fark eden vatandaşlar, jandarma ekiplerine haber verdi. Gümüşlük Jandarma Komutanlığı ekipleri, köpeği vurduğu iddia edilen şahsın ifadesinin aldı. Jandarmanın şahsın evinde etraflıca arama yaptığı bildirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ölen köpek ise hayvanseverler tarafından otopsiye götürülürken, otopsi raporu jandarmaya teslim edildi. Hayvanseverlerin ayrıca olayı adli makamlara taşıyacağı bildirildi.

Muğla Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Avukat Arzu Ayyıldız, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Köpek yan araziye girmiş, ama açık alan arazi. Tanıkların beyanına göre, köpeği vurmakla tehdit etmiş yan arazinin sahibi daha önce. Bu gün de yan araziye girmiş ve bir el silah sesi duymuşlar, koşup baktıklarında, köpeğin can havliyle kaçarken demir kapıya sıkıştığını görmüşler ve o sırada bir el silah sesi daha duyulmuş. Gümüşlük Sokak Hayvanları Oluşumu sözcüsü Behçet Ak’a haber vermişler, kendisi beni aradı ve jandarmaya haber verildi. Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu Sözcüsü İnci Kutay ile birlikte olay yerine gittik. Turgutreis Jandarma olay yeri inceleme ekibi olay yerinde inceleme yapıyordu, biz de incelemeyi takip ettik, tanıklarla görüştük. Köpeği alıp otopsi için Bodrum Yücelen Hastanesine getirdik, ilk incelemelere göre köpeğe arkadan çok yakın ateş edilmiş ve akciğerlerinde iç kanama meydana gelmiş görünüyor.

"Yavrularını emziriyordu"

Ayyıldız köpeğin bir ay önce doğum yaptığını belirterek "Muhtemelen hayvan kaçarken demire sıkışmış ve hayvan sıkışınca gelip vurmuş katil, o zaman da iç kanama geçirip ölmüş. Ben komisyon olarak şikayetçi oldum ve Turgutreis jandarmaya otopsi raporu ve köpekten çıkarılan saçmalar da telsim edilecek bugün. Şüphelinin evinde araştırma yapılarak silahına el konulacak ve köpekten çıkarılan saçmalarla karşılaştırılacak. İki yavrusu hala sığındıkları yerden çıkmamış, annesiz kaldılar. Köpek hala yavrularını emziriyordu" dedi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.
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