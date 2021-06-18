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Yavru kedi, sıkıştığı otomobilden kurtarıldı

Burdur’un Bucak ilçesi Konak Mahallesi’nde otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Asayiş 18.06.2021, 11:21
Yavru kedi, sıkıştığı otomobilden kurtarıldı

Burdur’un Bucak ilçesi Konak Mahallesi’nde otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Konak Mahallesi’nde park halindeki bir aracın motoruna yavru kedi girdi. Otomobil sürücüsü motor kısmından gelen kedi sesini fark edince itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Bucak Belediyesi İtfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Otomobilden güçlükle çıkarıldıktan sonra karton bir kutu içerisine alınan yavru kedi daha sonra doğal ortamına salındı.
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