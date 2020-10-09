Yaşlı kadını evinde rehin alan şahıs tutuklandı
KOCAELİ’NİN İZMİT İLÇESİNDE HIRSIZLIK İÇİN EVDE YAŞAYAN YAŞLI KADINI REHİN ALAN VE POLİS EKİPLERİNİN OPERASYONU İLE YAKALANAN ŞAHIS TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hırsızlık için girdiği evde yaşlı kadını rehin alan ve polis ekiplerinin operasyonu ile yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün öğlen saatlerinde İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Asım Efendi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.A. eline aldığı bıçakla bir apartmana girdi. Şahıs ilk olarak hırsızlık amacı ile binanın 2. katında bulunan bir hukuk bürosuna girmeye çalıştı. Hukuk bürosundakilerin çabası ile içeri giremeyen şahıs, apartmanın bir üst katına çıktı. Binanın 3. katında yaşayan 76 yaşındaki Emine Demir’in kapısının zilini çalan şahıs, kadının kapıyı açması sonrasında üzerine yürüyerek içeri girdi. Şahıs, yaşlı kadını rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, eve balkondan girerek yaşlı kadını kurtardı. Ekipler saldırgan şahsı ise etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen G.A.’nın olaydan 1 gün önce İzmit ilçesinde bir büfeyi gasp etmeye çalıştığı ve gözaltına alındığı, daha sonra sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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