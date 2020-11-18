Yaşlı adamı evde öldüresiye dövüp zorla kadının ayağını öptüren zanlı tutuklandı

Burdur’da yaşlı adamı evde öldüresiye dövüp kadının ayağını öptüren 5 zanlıdan 1’i tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 6 ay önce Burdur’da yaşandı. Seyyar satıcılık yapan Osman Oflaz’ı eve çağıran ve aralarında kadınların da bulunduğu bir grup gençten Ramazan D., önce hakaret ve küfür ettiği Osman Oflaz’a kafa atıp yere düşürdükten sonra gençlerin tamamı tarafından yerde tekme ve yumruklarla darp edildi. Dayağın ardından evde bulunan bir kadının ayağı öptürülen Osman Oflaz, evden çıkartıldı. Olayın cep telefonu görüntülerinin sosyal medyaya düşmesinin ardından soruşturma başlatan Burdur Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ramazan D. tutuklanırken diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili olarak Burdur Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada "İşlemlerin ardından şüpheliler R.D., A.D.K., H.G., U.G. ve S.D. sevk edildikleri Burdur Sulh Ceza Hakimliğince ’Hile ve Cebir Kullanmak Suretiyle Birden Fazla Kişi Tarafından Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçundan Ramazan D., tutuklandı, 4 şüpheli hakkında ise aynı suçtan adli kontrol kararı verilmiştir." denildi. Diğer taraftan mağdur olan Osman Oflaz da Adliye’ye gelerek şikayetini yenilediği belirtildi.