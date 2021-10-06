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Yaşlı adam merdiven boşluğunda ölü bulundu

Samsun’da yaşlı bir adam apartmanın merdiven boşluğunda ölü bulundu.

Asayiş 06.10.2021, 18:03
Yaşlı adam merdiven boşluğunda ölü bulundu

Samsun’da yaşlı bir adam apartmanın merdiven boşluğunda ölü bulundu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çiflik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfettin Topkara (84) bir apartmanın merdiven boşluğunda yerde yatarken fark edildi. Olay 112’ye haber verildi. 112 ekipleri yaşlı adamın olay yerinde öldüğünü tespit etti Seyfettin Topkara’nın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşlı adamın Giresun’da ikamet ettiği öğrenildi. Seyfettin Topkara’nın kesin ölümünün otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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