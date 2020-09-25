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Yaşlı adam kaldığı bakım evinde ölü bulundu

KAYSERİ'DE YAŞLI ŞAHIS, KALDIĞI BAKIM MERKEZİNDEKİ ODASINDA ÖLÜ OLARAK BULUNDU.

Asayiş 25.09.2020, 01:28
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Yaşlı adam kaldığı bakım evinde ölü bulundu

Kayseri’de yaşlı şahıs, kaldığı bakım merkezindeki odasında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan özel bir bakım evinde meydana gelen olayda, Mehmet K.’nın (62) kaldığı odada hareketsiz şekilde yattığını gören çalışanlar, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Mehmet K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği odada inceleme yaptı. Mehmet K.’nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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