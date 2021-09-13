Yaşlı adam bağ evinin bahçesinde ölü bulundu

Karabük’te yaşlı bir adam bağ evinin bahçesinde ölü bulundu.

Olay, Ömür köyü mevkii Toki Evleri Küme Sokak’ta meydana geldi. Hidayet Maden (64) isimli adam, kahvehanede arkadaşlarıyla oturduktan sonra bağ evine gitti. Kendisinden haber alınamayan Maden, sık sık uğradığı bağ evindeki bahçesinde bir vatandaş tarafından hareketsiz bir şekilde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Maden’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Maden’in ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.