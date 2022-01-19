Yasaklı köpeğini gecikmeli olarak teslim etti

Sivas’ta bir vatandaş, yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpeğini teslim tarihinin geçmesine rağmen ekiplere teslim etti.

Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre tehlike arz eden köpek ırklarının 14 Ocak 2022 tarihine kadar kayıt altına alınacağının duyurulması üzerine birçok hayvan sahibi köpeklerini teslim etti. Kardeşler Mahallesi’nde oturan Turan Çıtır da pitbull ırkı “Yamaç” isimli köpeğini teslim tarihi geçmesine rağmen belediye ekiplerine elleriyle teslim etti. Belediye ekipleri köpeği teslim alarak barınağa götürdü.

Köpeğin sahibi Turan Çıtır, köpeğe 3 buçuk senedir baktığını belirterek, “Yasaklardan dolayı köpeğimi rızamla vermiş bulunmaktayım. Köpek 3 buçuk yaşına girecek 10 günlükten beri bende. Köpeğimin İsmi Yamaç’tı. Köpeğimi seviyordum ama yapacak bir şey yok” dedi.