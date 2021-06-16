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Yaralıları kurtarmak için seferber oldular

Manisa’da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Hafif ticari araç içinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin gayretiyle yaralı olarak kurtarılarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 16.06.2021, 15:05
Yaralıları kurtarmak için seferber oldular

Manisa’da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Hafif ticari araç içinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin gayretiyle yaralı olarak kurtarılarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinin Yuntdağı bölgesindeki Büyüksümbüller yolu üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Oğuz Yamuç idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrol çıkarak 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta sıkışan sürücü Yamuç ile yanındaki Ensar Oğul yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin halatlı çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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