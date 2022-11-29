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Yaralı saz delicesi, tedavisinin ardından doğaya salındı
Şanlıurfa’da yaralı halde bulunan saz delicesi tedavisinin ardından yeniden yaşam alanına salındı.
Asayiş 29.11.2022, 11:57
Şanlıurfa’da yaralı halde bulunan saz delicesi tedavisinin ardından yeniden yaşam alanına salındı.
Şanlıurfa’da yaralı halde saz delicesi olarak adlandırılan kızıl tuygun gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye giden ekipler, yaralı kuşu alarak Karaköprü ilçesi sınırları içerisinde yer alan Gölpınar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti. Burada tedavisi tamamlanan saz delicesi, tekrar yaşam alanına salındı.