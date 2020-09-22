Yaralanan geyiği kurtarmak için seferber oldular
ESKİŞEHİR’İN SEYİTGAZİ İLÇESİNDE BİR ARACIN ÇARPTIĞI GEYİK BELEDİYE EKİPLERİ, JANDARMA VE VETERİNERLER TARAFINDAN KURTARILDI.
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bir aracın çarptığı geyik belediye ekipleri, jandarma ve veterinerler tarafından kurtarıldı.
Seyitgazi ilçesi Kesenler Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen yetişkin bir geyiğe yoldan geçen bir araç çarptı. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen olayda yaralanan geyiğe, Seyitgazi Belediyesi ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yolda güvenlik önlemi almak için bölgeye intikal eden jandarma ekiplerinin yanı sıra olay yerine veteriner hekim de çağrıldı. Veterinerler tarafından sakinleştirici iğne yapılan geyik, Seyitgazi Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin yardımı ile kamyonete taşındı. Geyik, tedavisi yapılmak üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine nakledildi.
Fakültede tedavi altına alınan geyiğin kurtarılması esnasında kendisine yardım etmek isteyen insanlara karşı sakin kalması ise dikkatlerden kaçmadı.
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