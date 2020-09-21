banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Maske üretiminin yüzde 80'i merdiven altı
Maske üretiminin yüzde 80'i merdiven altı
Borsa ilk yarıda düştü!
Borsa ilk yarıda düştü!
Uzaktan eğitime yeni formül
Uzaktan eğitime yeni formül
"Fındık fiyatlarının 25 lira bandını geçmesi gerekiyor"

Yaptıkları uyarı canlarından edecekti

ESKİŞEHİR'DE, ÇEVREYİ RAHATSIZ EDEN BİR GRUBUN MAHALLE GENÇLERİ TARAFINDAN UYARILMASI NEDENİYLE ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 3 KİŞİ YARALANDI.

Asayiş 21.09.2020, 17:38
2
Yaptıkları uyarı canlarından edecekti

Eskişehir’de, çevreyi rahatsız eden bir grubun mahalleli gençler tarafından uyarılması nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 71 Evler Mahallesi Alpnur Sokak’ta saat 22.00 sıralarında yaşandı. İddialara göre bir grup şahıs, çevreyi rahatsız ettikleri gerekçesiyle mahallenin gençleri tarafından bölgeden gitmeleri konusunda uyarıldı. Uyarı nedeniyle bir süre sonra çıkan kavgada şüpheli Muharrem S., araç içerisinde bulunan Batuhan Y. ve Tunç A.’yı bıçaklayarak yaraladı. Bu esnada Tunç A. da kendisini ve arkadaşı Batuhan Y.’yi bıçaklayan şüpheli Muharrem S.’yi bıçaklayarak yaraladı.

Bölgeye intikal eden 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hastanede tedavi gören şüpheliler dışında, bıçaklı kavgaya karıştığı öne sürülen diğer 2 şüpheliyi de yakaladı.

Yakalanan 2 şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edilirken, bıçaklı kavgada yaralanan 3 şüphelinin ise hastanedeki tedavileri sonrasında adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 05:18
Güneş 06:44
Öğle 13:02
İkindi 16:28
Akşam 19:11
Yatsı 20:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Antalyaspor 2 4
7. Kasımpaşa 2 3
8. Hatayspor 1 3
9. Sivasspor 2 3
10. Erzurumspor 2 3
11. Fenerbahçe 1 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Adanaspor 2 4
4. Adana Demirspor 1 3
5. Balıkesirspor 2 3
6. Ümraniye 1 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Akhisar Bld.Spor 2 1
13. Altay 2 1
14. Samsunspor 1 1
15. Eskişehirspor 2 1
16. Giresunspor 2 1
17. Menemen Belediyespor 2 1
18. Boluspor 1 0
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Leeds United 2 3
10. Chelsea 2 3
11. Newcastle 2 3
12. Aston Villa 0 0
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. Sheffield United 1 0
17. West Ham 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner388banner378