Yankesicilik yoluyla vatandaşın telefonunu çalan 3 şüpheli tutuklandı

Gaziantep’te otobüs duraklarından yankesicilik yaparak bir vatandaşın cep telefonunu çalan 3 şüpheli, yapılan operasyon sonucu yakalandıktan sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Mayıs’ta Şahinbey ilçesi Alaybey Mahallesi’nde bir otobüs durağında yankesicilik yoluyla vatandaşın cep telefonunun çalınması olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucu kimlikleri ve saklandıkları yer tespit edilen A.P., A.B. ve M.Ö. isimli 3 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.