Yangında panik yaşayan öğretmenler gözyaşı döktü

Gaziantep’te bir ilkokulun kazan dairesinde çıkan yangın nedeniyle büyük panik yaşandı. Bir öğretmenin camdan atladığı yangında korku yaşayan öğretmenler ise okul bahçesinde gözyaşı döktü

Yangın, öğle saatlerinde Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu’nun kazan dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, okulun kazan dairesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası 250 öğrencinin eğitim gördüğü okulu dumanlar kapladı. Öğrencilerin derste olduğu esnada başlayan yangın nedeniyle okulda büyük bir panik yaşandı. Yangın sonrası, okul idaresi ve öğretmenlerinin yardımıyla öğrenciler okulun bahçesine çıkarılırken, durum hemen 112 acil sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Dört kişi dumandan etkilendi, duman nedeniyle aşağı inemeyen müdür yardımcısı pencereden atladı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken, sağlık ekipleri ise yangın nedeniyle dumandan etkilenen üç öğrenci ile bir öğretmene olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yoğun duman nedeniyle üçüncü kattan aşağı inemediği için pencereden aşağı atlayan ve bir ağacın üzerine düştüğü öğrenilen okul müdür yardımcısı Osman Doğar ise hafif yaralandı.

Büyük panik yaşayan bir öğretmen, gözyaşı dökerek olay anını anlattı

Olay sonrası büyük korku ve panik yaşayan bazı öğretmenler ise okul bahçesinde gözyaşı döktü. Gözyaşlarına hakim olamayan kadın öğretmen, yangının bir anda çıktığını ve okulu dumanların kapladığını söyledi. Daha sonra hızlıca öğrencileri dışarı çıkarmaya çalıştıklarını söyleyen öğretmen, çok korktuklarını ifade etti.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.