Yangında ölen iki kardeşi Vali Gül son yolculuğuna uğurladı

Gaziantep’te, öğle saatlerinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden yabancı uyruklu 2 çocuk, son yolculuğuna uğurlandı. Feci yangında hayatını kaybeden çocukların cenazesine katılan Gaziantep Valisi Davut Gül, önce cenaze namazlarını kıldı sonra da tabutlara omuz verdi.

Yangın, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Kahvelipınar Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir evin giriş katında çıktı. İddiaya göre, 2 çocuğun evde bulunduğu esnada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle olay yerine güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, sağlık ekipleri ise yangın sırasında evde bulunan iki çocuğa müdahale etti.

İki kardeş olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptıkları inceleme sonucu yangın sırasında evde bulunan Handan Halil (4) ile Osman Halil (6) isimli yabancı uyruklu iki kardeş dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden iki kardeşin cansız bedenleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Vali Gül, önce cenaze namazlarını kıldı sonra da tabutlara omuz verdi

Feci yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybeden yabancı uyruklu çocukların cenazesine Gaziantep Valisi Davut Gül de katıldı. Cenazeye katılan Gaziantep Valisi Davut Gül, önce iki kardeşin cenaze namazını kıldı sonra da tabutlarına omuz vererek son yolculuğuna uğurladı.