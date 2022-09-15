Yangında hayatını kaybeden itfaiye eri son yolcuğuna uğurlandı

Gaziantep’te iplik fabrikasındaki yangına müdahale ederken pamuk balyasının altında kalarak hayatını kaybeden itfaiye eri Remzi Mutafoğlu, son yolcuğuna uğurlandı.

Gaziantep’te 5. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir iplik ve pamuk fabrikasındaki yangına müdahale ederken pamuk balyasının altında kalarak hayatını kaybeden 37 yaşındaki itfaiye personeli Remzi Mutafoğlu, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Gaziantep Asri Mezarlık içerisindeki Hanifi Şireci Camii’nde kılınan cenaze namazına Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, kent protokolü, hayatını kaybeden itfaiye personelinin ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz öncesi, hayatını kaybeden itfaiye personelinin ailesi ve yakınları tabut başına gelerek gözyaşı döktü.

Hayatını kaybeden itfaiye eri Remzi Mutafoğlu, İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı.