banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fahrettin Koca'dan videolu paylaşım...
Fahrettin Koca'dan videolu paylaşım...
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
TurkNet'e zam!
TurkNet'e zam!
Bülent Tüfenkci'den CHP'ye ağır sözler
Bülent Tüfenkci'den CHP'ye ağır sözler

Yangında alevler arasında mahsur kalan anne ve oğlu yaralandı

Bartın’da tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangında yaralanan anne ve oğlu hastanede tedavi altına alındı.

Asayiş 09.06.2021, 18:43
Yangında alevler arasında mahsur kalan anne ve oğlu yaralandı

Bartın’da tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangında yaralanan anne ve oğlu hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı, Kırtepe Mahallesi Hanife Samancıoğlu Sokak’ta tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden anne Umut P. (35), yangına müdahale etmek isterken kollarından yaralanırken, 3 yaşındaki oğlu Yasin P. ise dumanlardan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye erleri tarafından kurtarılan anne ve 3 yaşındaki oğlu 112 ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne ve çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
23°
açık