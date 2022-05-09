Yangın faciasına ilişkin Vali Çiçek’ten açıklama:

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Bolvadin ilçesindeki çarşıda meydana gelen yangın faciasında 8’i tescilli yapı olmak üzere 20 iş yerinin zarar gördüğünü kaydetti.

Vali Çiçek, Bolvadin ilçesinde sabaha karşı meydana gelen ve 20 iş yerinin zarar gördüğü yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Vali Çiçek’e incelemelerinde Kaymakam Taner Bolat ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan eşlik etti. İncelemeleri esnasında yetkililerden bilgi alan Vali Çiçek, ardından yaptığı bir açıklama yaparak faciaya ilişkin önemli bilgiler verdi. Yangında 8’i tescilli yapı olmak üzere 20 iş yerinin zarar gördüğünü ifade eden Vali Çiçek, “Yangın sabah erken saatlerde başladı. Yangın ilk belirlemelere göre kasap dükkanının elektrik tesisatından çıkmış. Yapılan tamamen ahşap olmasından dolayı yangın kısa sürede yayılmış. Arkadaşlarımız kısa sürede müdahale etmiş. Sevindirici olan can kaybının olmaması. Erken müdahale yangının diğer iş yerlerine sıçramasını önledi. Bu olay Bolvadin’de yaşadığımız ikinci büyük korkuydu. En kısa sürede bölgedeki enkazı kaldıracağız, kimsenin mağdur olmaması için devletimiz gerekeni yapacaktır. AFAD gerekli tutanakları tuttu” dedi.