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Yanan ev için insan zinciri oluşturdular

Muğla’nın Menteşe ilçesinde ahşap bir evde yangın çıktı. Vatandaşlar itfaiye ekipleri gelene kadar insan zinciri oluşturarak kovalarla ve su hortumu ile yangına müdahale etti.

Asayiş 08.05.2021, 20:49
Yanan ev için insan zinciri oluşturdular

Muğla’nın Menteşe ilçesinde ahşap bir evde yangın çıktı. Vatandaşlar itfaiye ekipleri gelene kadar insan zinciri oluşturarak kovalarla ve su hortumu ile yangına müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Akbük koyu girişinde Halil İbrahim Uysal isimli vatandaşa ait eski ahşap binada yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ahşap evdeki alevlerin bir anda parlaması sonucu vatandaşlar itfaiye ekipleri gelene kadar yanan evin yakınındaki su sarnıcından insan zinciri oluşturarak kovalarla ve su hortumu ile yangına müdahale etti.

Vatandaşların müdahalesi ile alevler kontrol altına alınırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın tamamen söndürüldü. Yangın sonucu evde bulunan tüm eşyalar yandı.

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yangın sonrası Akbük koyunda bulunan vatandaşlar evi yanan vatandaşın bazı temel ihtiyaçları için yardım toplamaya başladı.
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