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Yanan ayakkabılık bina sakinlerini sokağa döktü
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir apartmanın içerisinde bulunan ayakkabılıkta çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktü.
Asayiş 26.01.2022, 22:55
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir apartmanın içerisinde bulunan ayakkabılıkta çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktü.
Yangın, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Emek Mahallesi Karaağaç Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde 4 katlı binayı bir anda dumanlar sardı. Binadaki dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, bina içerisindeki ayakkabılığın yandığını gördü. Tedbir amacıyla binadaki vatandaşları tahliye eden ekiplerin çalışmalarının ardından yangın, doğalgaz borusuna ulaşmadan söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.