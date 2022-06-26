banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Tuncelili kadın sporcu Japonya’da şampiyon oldu
Tuncelili kadın sporcu Japonya’da şampiyon oldu
Bakan Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
Bakan Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
Elon Musk’ın amacı ne?
Elon Musk’ın amacı ne?
Kiralık ev ilanları teker teker kaldırılıyor!
Kiralık ev ilanları teker teker kaldırılıyor!

Yan baktın kavgasında kan aktı: 2 ölü

Mersin’in Tarsus ilçesinde gençlerin yan baktı kavgasında 2 kişi öldürüldü.

Asayiş 26.06.2022, 07:50
Yan baktın kavgasında kan aktı: 2 ölü

Mersin’in Tarsus ilçesinde gençlerin yan baktı kavgasında 2 kişi öldürüldü.

Olay ilçeye bağlı Yeşil Mahalle 4225 sokakta meydana geldi.

İddiaya göre, daha önce husumetli olan Bünyamin Davarcı (22), Ender Yıldırım (22), A.S. (23), ile karşı taraftan E.D. (28),E.D. (17), E.D.(19) ve A.C.Y.(16) gündüz saatlerinde yan baktın nedeniyle tartıştılar. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gençleri mahalleliler ayırdı. Gece 01.30 sıralarında aynı yerde toplanan gençler, tekrar kavga etti. Kavga sırasında Bünyamin Davarcı ve Ender Yıldırım göğüslerinde av tüfeğiyle yaralandılar. Hemen arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Bünyamin Davarcı ile Ender Yıldırım yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra polis yaptığı çalışmada, A.S., E.D., E.D., E.D. ve A.C.Y. ile birlikte kavgada kullanılan av tüfeği de ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yorumlar (0)
22°
parçalı az bulutlu