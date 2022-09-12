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Yalova’da yön tabelası direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde kamyonetin yön tabelası direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Asayiş 12.09.2022, 14:52
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde kamyonetin yön tabelası direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit karayolunda Kocaeli istikametinde ilerleyen Mutalip D. idaresindeki 77 AC 264 kamyonet Topçular mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki yön tabelasının direğine çarptı. Kazada kamyonet içinde sıkışan sürücü olay yerine gelen Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.
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