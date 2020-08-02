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Yalova’da korkutan yangın
YALOVA'DA BULUNAN KİRAZLI SANAYİ SİTESİNDE YANGIN ÇIKTI.
Asayiş 02.08.2020, 18:10
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Yalova’da bulunan Kirazlı Sanayi Sitesi’nde yangın çıktı. Bir işletmenin çatısındaki yangın itfaiyesi ekipleri tarafından söndürüldü.
Yalova’nın Kirazlı Sanayi Sitesi’nin gıda toptancıları bölümündeki bir işletmenin çatı bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 16.30 sıralarında başlayan yangına Yalova itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonrasında söndürülen yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken işletmede maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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