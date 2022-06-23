banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Siirt fıstığında yüzde 50 verim artışı
Siirt fıstığında yüzde 50 verim artışı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Yalova’da elektrik akımına kapılan tersane işçisi hayatını kaybetti

Yalova’nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanede elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Asayiş 23.06.2022, 21:23
Yalova’da elektrik akımına kapılan tersane işçisi hayatını kaybetti

Yalova’nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanede elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesindeki bir tersanede çalışan 26 yaşındaki Recep Özdemir, elektrik akımına kapıldı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtulamayan Özdemir, yaşamını yitirdi. Vefat eden tersane işçisinin cenazesinin memleketi Muş’ta toprağa verileceği öğrenildi.

Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu