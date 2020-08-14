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Yalova’da canlı bomba paniği
YALOVA’DA, DENİZ OTOBÜSÜ İSKELESİNE GELEN BİR KADIN, ELİNDEKİ BAVULDA BOMBA OLDUĞUNU SÖYLEDİ. İSKELEDE BÜYÜK HEYECAN YAŞANIRKEN, POLİSLERE DİRENEN KADIN HENÜZ ELİNDEKİ BAVULU TESLİM ETMEDİ.
Asayiş 14.08.2020, 13:38
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Yalova’da, deniz otobüsü iskelesine gelen bir kadın, elindeki bavulda bomba olduğunu söyledi. İskelede büyük heyecan yaşanırken, polislere direnen kadın henüz elindeki bavulu teslim etmedi.
Edinilen bilgiye göre, İDO iskelesi önüne gelen bir kadın, avaz avaz bağırmaya başlayarak, elindeki valizde bomba olduğunu söyledi. Vatandaşlar korkarak kaçıştı. Kısa sürede iskeleye polis ekipleri ve itfaiye geldi. Ekipler, “Savcı gelince konuşacağım” diyen kadını ikna etmeye çalışıyor. Bavuldan beyaz tozlar aktığı öğrenilirken, olay yerine bomba imha ekipleri de çağrıldı.
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