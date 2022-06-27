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Yakalanan 227 göçmen sınır dışı edilmek üzere Edirne’den yola çıktı

Edirne’de yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere işlemlerinin ardından otobüslerle kafile halinde İstanbul Havalimanı’na gönderildi.

Asayiş 27.06.2022, 23:29
Yakalanan 227 göçmen sınır dışı edilmek üzere Edirne’den yola çıktı

Edirne’de yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere işlemlerinin ardından otobüslerle kafile halinde İstanbul Havalimanı’na gönderildi.

Edirne’de yakalanan 227 Afganistan uyruklu göçmen, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından, sınır dışı edilmek üzere jandarma eşliğinde otobüslerle kafile halinde İstanbul Havalimanına doğru yola çıktı.

Afganistan uyruklu kaçak göçmenler İstanbul Havalimanı’ndan charter seferi ile ülkelerine gönderilecek.

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