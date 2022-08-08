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Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 4 araç birbirine girdi
Şişli’de yağan yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralan olmazken, ufak çaplı maddi hasarlar meydana geldi.
Asayiş 08.08.2022, 08:25
Şişli’de yağan yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralan olmazken, ufak çaplı maddi hasarlar meydana geldi.
Kaza, Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Piyale Bulvarı Okmeydanı Caddesi’nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde yağan yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda duramayan 4 araç birbirine girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasarlar meydana geldi.
Kazazedeler yol kenarında polis ekiplerinin gelmesini bekledi. Yol ortasında duran araçlar ise adeta başka kazalara davetiye çıkardı.