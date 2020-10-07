Yağmur giderine düşen koyunu itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit-Yenice Karayolunda yağmur giderine düşen koyun Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Hacıarslanlar Köyü yakınları Kumluca Mevkiinde Edremit-Yenice Karayolunun 8. Kilometresinde yol kenarında yağmur suyu giderine bir koyun düştü. Çoban koyunu çıkartmak için çok çaba sarf etti. Yaklaşık 4 metrelik gidere düşen koyun bölgeye çağırılan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından yapılan çalışma ile kurtarıldı. Kurtarılan koyun sahibine teslim edildi.