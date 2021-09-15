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Yağışla gelen kaza: 3 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Asayiş 15.09.2021, 11:00
Yağışla gelen kaza: 3 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara yolunun Mezit-7 Güneykestane mevkiinde meydana geldi. Eskişehir’den İnegöl’e seyir halinde olan Tunahan Savaş (19) idaresindeki 06 HD 8261 plakalı hafif ticari araç yağış sebebiyle kontrolünden çıktı. Bariyerleri aşıp karşı yöne geçen hafif ticari araç, İnegöl’den Eskişehir’e giden Hüsnü Tırpan (59) idaresindeki 16 HZ 050 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ile eşi Şehriban Tırpan (55) ve Ramazan İ. (16) yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 ambulansı, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 yaralı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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