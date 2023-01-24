Yabancılar adına tescil edilen 421 araç denetlendi, 17’sine cezai işlem uygulandı

Antalya’da "yabancılar adına tescil edilen araçlar, trafikte kural ve hız ihlali"ne yönelik denetimlerde 2 bin 989 sürücüden 857’sine cezai işlem uygulandı.

Antalya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. 16-23 Ocak tarihleri arasında farklı saatlerde trafik ekiplerince havadan helikopter ve dron destekli emniyet kemeri, radar, alkol, yük ve yolcu taşımacılığı, ışık, hatalı sollama gibi konularda denetim yapıldı. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde devam edeceği belirtilen açıklamada, özellikle sürücülerde denetim duygusunun üst düzeyde tutulmasının hedeflendiği belirtildi. Kentin birçok noktasında gerçekleştirilen trafik denetlemelerinde eksiği görülen araç ve sürücülerine cezai işlem uygulanırken; sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Gerçekleştirilen denetimler sonucu; helikopter-dron denetiminde 210 sürücüye; yük taşıyan araçların denetimi çerçevesinde 2 bin 568 araç denetlenerek 191 sürücüye; yabancıların kullanımında olan araçların denetiminde 421 araç denetlenerek 17 sürücüye; radarla hız denetimi çerçevesinde ise 439 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca, yaşam tüneli eğitim çadırında 103 araç ve 106 yolcu olmak üzere toplam 209 yol kullanıcısına eğitim verildi.